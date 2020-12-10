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Курс доллара стабилизировался

Со вчерашнего дня курс доллара практически не изменился.

Фото : rg.ru10 декабря 2020, 11:14

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 419,96 тенге (+0,04), передает zakon.kz.

Таким образом, со вчерашнего дня курс доллара практически не изменился, а вот курс евро немного снизился.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 420-421,5 тенге, евро – 508-511 тенге, рос. рубль - 5,70-5,77 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 10 декабря.

Так, январские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,53%, составив $45,76 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале увеличились на 0,43% — до $49,07 за баррель.


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