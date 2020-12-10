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Стали известны подробности задержания сотрудника ДЧС

Он работает в системе гражданской защиты с 2002 года.

Фото : pikist10 декабря 2020, 12:17

Сотрудника ДЧС Акмолинской области подозревается в организации незаконного игорного бизнеса. Министерство по ЧС держит на особом контроле данную ситуацию, сообщает zakon.kz.

30 ноября был задержан сотрудник ДЧС по подозрению в "организации незаконного игорного бизнеса" (интернет-казино) Департаментом экономических расследовании и был отпущен 2 декабря, - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

В отношении его проводится мероприятия досудебного расследования.

Сотрудник ДЧС работает в системе гражданской защиты с 2002 года.

В зависимости от итогов досудебного расследования будут приняты дисциплинарные меры в отношении сотрудника вплоть до увольнения по отрицательным мотивам, - сообщили в ведомстве.

Напомним, 10 декабря стало известно, что СЭР КФМ ведет расследование в отношении должностных лиц Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области по факту организации незаконного игорного бизнеса.


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