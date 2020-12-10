Стали известны подробности задержания сотрудника ДЧС
Он работает в системе гражданской защиты с 2002 года.
Фото : pikist10 декабря 2020, 12:17
Сотрудника ДЧС Акмолинской области подозревается в организации незаконного игорного бизнеса. Министерство по ЧС держит на особом контроле данную ситуацию, сообщает zakon.kz.
30 ноября был задержан сотрудник ДЧС по подозрению в "организации незаконного игорного бизнеса" (интернет-казино) Департаментом экономических расследовании и был отпущен 2 декабря, - сообщили в пресс-службе МЧС РК.
В отношении его проводится мероприятия досудебного расследования.
Сотрудник ДЧС работает в системе гражданской защиты с 2002 года.
В зависимости от итогов досудебного расследования будут приняты дисциплинарные меры в отношении сотрудника вплоть до увольнения по отрицательным мотивам, - сообщили в ведомстве.
Напомним, 10 декабря стало известно, что СЭР КФМ ведет расследование в отношении должностных лиц Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области по факту организации незаконного игорного бизнеса.
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