Елбасы примет участие в V съезде "Jas Otan"

Мероприятие пройдет 11 декабря.

Нурсултан Назарбаев примет участие в V Съезде молодежного крыла партии "Jas Otan", сообщает zakon.kz.

11 декабря Председатель партии "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев примет участие в V Съезде молодежного крыла партии "Jas Otan", - написал Айдос Укибай в twitter.

11 декабря Председатель партии "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев примет участие в V Съезде молодежного крыла партии "Jas Otan" — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) December 10, 2020

Молодежное крыло "Jas Otan" было организовано 14 мая 2008 года.

"Jas Otan" единственная организация, которая представлена во всех областях и 3 крупных городах страны.

На съезде будет принята программа "Жастар-Отанға!" до 2025 года и подведены итоги 2-летней работы Молодежного крыла "Jas Otan". Также будет задан новый вектор для дальнейшей деятельности организации, - отметил руководитель "Jas Otan" Елнур Бейсенбаев.

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