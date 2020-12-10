Елбасы примет участие в V съезде "Jas Otan"
Мероприятие пройдет 11 декабря.
Фото : Акорда10 декабря 2020, 12:23
Нурсултан Назарбаев примет участие в V Съезде молодежного крыла партии "Jas Otan", сообщает zakon.kz.
11 декабря Председатель партии "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев примет участие в V Съезде молодежного крыла партии "Jas Otan", - написал Айдос Укибай в twitter.
11 декабря Председатель партии "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев примет участие в V Съезде молодежного крыла партии "Jas Otan"— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) December 10, 2020
Молодежное крыло "Jas Otan" было организовано 14 мая 2008 года.
"Jas Otan" единственная организация, которая представлена во всех областях и 3 крупных городах страны.
На съезде будет принята программа "Жастар-Отанға!" до 2025 года и подведены итоги 2-летней работы Молодежного крыла "Jas Otan". Также будет задан новый вектор для дальнейшей деятельности организации, - отметил руководитель "Jas Otan" Елнур Бейсенбаев.
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