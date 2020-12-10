Пьяный житель Рудного отрубил голову знакомому

Проводятся следственные действия.

В Рудном совершено жестокое убийство, сообщает zakon.kz.

Преступление было раскрыто по горячим следам. Об этом "Алау" рассказал начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов.

В ночь на 3 декабря двое рудничан распивали в квартире спиртные напитки. В результате конфликта 31-летний мужчина ударил ножом в шею 68-летнего собутыльника - от полученных ран он скончался. Затем подозреваемый обезглавил труп и скрылся с места происшествия, - отметил Аймагамбетов.

Тело убитого обнаружили родственники.

Патрульные полицейские обратили внимание на пьяного мужчину, находившегося на улице после 22:00 часов. Полицейские обнаружили на руках мужчины кровь, он был задержан и в последствии дал признательные показания. В настоящее время он арестован, проводятся следственные действия, - заключил начальник.

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