10 декабря в Казахстане было объявлено о переносе столицы. Воспоминания современников

Нур-Султан сегодня занимает особое место в истории независимого Казахстана.

Сегодня в Казахстане - день официального переноса столицы.10 декабря 1997 года был объявлен новый главный город страны.

Это отчетливо помнит свидетель и участник работы по созданию столицы, заслуженный архитектор РК Серик Рустамбеков.

10 декабря – это памятная дата для меня и для страны. 10 декабря 1991 года Первый Президент РК принес присягу. Я был тогда депутатом Верховного совета Казахской ССР. Тогда было принят закон о переименовании Каз ССР в Республику Казахстан. В 1993 году, также 10 декабря был самороспуск Верховного совета РК, где я был депутатом, заместителем председателя комитета по делам строительства и архитектуры. В 1997 году уже официально объявили столицей город Акмолу. Факт состоялся, проводили митинг, привезли ключ города. Торжественная церемония проходила на площади перед акиматом. На подиуме перед собравшимися выступал Первый Президент РК, и я стоял в той толпе. Это был морозный день. Я до сих пор не могу поверить в те гигантские преобразования, которые произошли. Создан новый город, который вызывает восхищение. Есть, конечно, проблемы, но это точки роста. В целом город состоялся. Он признан во всем мире. Наша столица стала не только административным, но деловым, и культурным, и спортивным центром. В этом есть частица моего труда. Поэтому, конечно, я горжусь, что участвовал в этом историческом процессе, - поделился воспоминаниями Серик Рустамбеков.

Стоит отметить, созданная заслуженным архитектором РК в 1996 году проектная компания ПСК "Ак Орда", выступала генеральным проектировщиком генплана столицы. Серик Рустамбеков внес вклад в создание архитектурного облика города. По его эскизам возведен мемориальный комплекс жертвам политических репрессий "АЛЖИР" в Акмолинской области.

Поэт-айтыскер, отличник культуры РК, кандидат филологических наук, доцент Серикзат Дуйсенгазин во время переноса главного административного центра республики был студентом.

Поздравляю всех казахстанцев с днем переноса нашей столицы! Я помню этот знаменательный день. Я тогда был студентом. Вместе с Елбасы переехала и интеллигенция. Мы помним, тогда академик Зейнулла Кабдулов дал благословение. С тех пор прошло 23 года. Наша столица, современный Нур-Султан, изменился до неузнаваемости. Он превратился в красивый город с красивыми зданиями, который может соперничать с городами Европы и Азии. Столица - символ нашей независимости, – отметил Серикзат Дуйсенгазин.

По его мнению, политический, стратегический и исторический шаг о переносе столицы, окупился для страны. Нур-Султан сегодня занимает особое место в истории независимого Казахстана.

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