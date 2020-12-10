Работникам 41 предприятия Жамбылской области повысили зарплату

Зарплата повысилась в среднем на 26 процентов.

Из-за пандемии уходящий год был сложным для многих предприятий региона. Но благодаря государственной поддержке, бизнес устоял на ногах и продолжил работу без ущерба для своих сотрудников.

Об этом шла речь в ходе встречи акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева с руководителями субъектов среднего и крупного бизнеса.

Социально-экономические показатели этого года достаточно высокие. И в этом есть ваша заслуга. В свою очередь по поручению Главы государства предпринимателям оказана всяческая поддержка. Ведь первоочередной задачей было не допустить роста безработицы. Напротив, благодаря государственным программам в течение года наблюдалось увеличение количества рабочих мест. Призываю вас придерживаться заданного курса. Заработная плата и премии должны быть выплачены вовремя, - обратился глава региона к руководителям предприятий.

Директор Жамбылского отделения АО "КТЖ – Грузовые перевозки" Умитбек Рысбеков рассказал об итогах работы за 11 месяцев текущего года. Предприятие ежегодно увеличивает заработную плату своих сотрудников. Рост заработной платы наблюдался даже в текущем году, несмотря на пандемию.

ТОО "Рысбаева и Ко" уже много лет является одним из самых успешных предприятий региона. Как отмечает директор Сауле Рысбаева, компания наращивает мощности, что стало возможным благодаря ежегодным мерам государственной поддержки предпринимательства.

Сейчас мы расширились. У нас есть своя школа и крестьянское хозяйство. Мы перечислили в государственную казну 201 миллион тенге налоговых отчислений, в том числе в 2019 году 17 миллионов тенге, а в 2020 году - 10 миллионов тенге. Самое главное - не сократили ни одного сотрудника, - отметила С.Рысбаева.

Директор сети розничных аптек ТОО "Амир и Д" Карлыгаш Каймолдаева кратко рассказала о деятельности своего предприятия: Наши услуги и товары соответствуют стандартам качества. В период пандемии мы стараемся обеспечивать население лекарственными препаратами через розничную сеть по всей области.

О соблюдении требований трудового законодательства рассказал руководитель управления инспекции труда Кайрат Досаев.

Отношения между работодателями и работниками находятся на постоянном контроле ведомства. С начала текущего года в области не наблюдалось трудовых конфликтов, ситуация в сфере трудовых отношений стабильная. Разработана карта "Горячая точка", в которую включены и взяты на постоянный контроль 45 предприятий. Тем не менее, на отдельных предприятиях были выявлены задолженности по заработной плате на сумму 454,9 миллиона тенге, которые на сегодняшний день полностью взысканы. Таким образом, защищены трудовые права 4 тысяч работников, - отметил К.Досаев.

По его словам, зачастую работодателями не соблюдаются элементарные требования трудового законодательства, что вызывает претензии со стороны работников. Чаще всего это привлечение работников к работе в выходные, праздничные и ночные часы, невыплата соответствующих компенсаций.

Из 70 крупных и средних предприятий региона 41 предприятие повысило заработную плату 19,3 тыс. работникам в среднем на 26 процентов. Руководители остальных предприятий заявили, что в случае стабилизации финансово-экономической ситуации рассмотрят вопрос о повышении заработной платы.

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