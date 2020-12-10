Самая сильная семилетняя девочка в мире поднимает 80 килограммов

У девочки есть опытные тренеры, за ней присматривают врачи.

Семилетняя Рори Ван Ульфт может поднять больше, чем большинство из нас в спортзале. Девочке тянет штангу весом в 80 кг, осиливает 32 кг рывком и 42 кг толчком. Кроме этого, она может приседать с 61 кг, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Она начала тренироваться сразу после своего пятого дня рождения. На прошлой неделе ей удалось завоевать звание чемпионки США по тяжелой атлетике среди юношей до 11 и 13 лет в весовой категории 30 килограммов.

Мне нравится становиться сильнее. Это позволяет мне делать больше и становиться лучше во всем. Я не думаю о том, что было раньше, или о том, что будет после. Я ни о чем не думаю. Я просто очищаю свой разум и делаю это, - сказала Рори.

Девочка проживает в Канаде с родителями и пятилетним братом. Помимо тяжелой атлетики девочка занимается гимнастикой девять часов в неделю.

Родители отметили, что у девочки есть опытные тренеры, за ней присматривают и семейный врач, и спортивный педиатр.

Ее безопасность - главный приоритет для всех. Она готовится и тренируется тщательно и методично, - рассказал ее отец.

Сама Рори советует другим последовать ее примеру и заняться тяжелой атлетикой.

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