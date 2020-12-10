ЦИК не устанавливал новые требования в отношении национальных наблюдателей

Вместе с тем видеотрансляции с избирательных участков законодательством не предусмотрены.

Центризбирком не устанавливал новых требований к наблюдателям на предстоящих парламентских выборах, передает zakon.kz.

Как отметили в ЦИК, наличие в уставе юрлиц цели, направленной на реализацию и защиту политических прав и свобод граждан, дает право на осуществление наблюдения

Согласно требований Гражданского кодекса (ст. 141, 106, 107), в учредительных документах юридического лица должно быть указание предмета и целей его создания.

При этом указание в уставах некоммерческих организаций, в том числе общественных объединений, допустимости занятия иной деятельностью, не запрещенной законодательством, не означает возможности заниматься любым видом деятельности. На основании этого в Постановлении ЦИК содержится положение о необходимости наличия в уставе цели, направленной на реализацию и защиту политических прав и свобод граждан, - отметили в Центризбиркоме.

Уполномоченные организациями лица после их регистрации в качестве субъектов наблюдения соответствующими избирательными комиссиями становятся участниками публично-правовых отношений. По закону их полномочия были оформлены соответствующим образом, в том числе подтверждены выписками из устава.

Также в ЦИК сообщили, что постановление Центризбиркома не налагает запрета на осуществление фото-, аудио- и видеозаписи. Оно предупреждает, что осуществление фото- и видеозаписи должно производиться с учетом защиты тайны голосования и персональных данных избирателей.

Действия по осуществлению фото-, аудио-, видеосъемки позволяют наблюдателю объективно оценить ход избирательного процесса, в том числе фиксировать возможные нарушения закона для использования в качестве доказательства по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях, - говорится в сообщении.

Это возможно, если они получены с соблюдением предусмотренных законодательством требований. При этом следует учесть, что наблюдатели свои выводы о нарушениях должны основывать на фактических и проверяемых доказательствах.

Таким образом, отснятые фото-, видео-, произведенные аудиозаписи должны использоваться по назначению, т.е. в качестве доказательства нарушений при рассмотрении соответствующими органами, уполномоченными давать специальную оценку действиям, - отметили в Центральной избирательной комиссии.

Если наблюдатель намерен использовать фото-, аудио-, видеосъемку: размещать, вывешивать, обнародовать такие записи, тогда наблюдатель должен соблюдать требования Гражданского Кодекса РК (статья 145).

Также в Центризбиркоме пояснили, что СМИ не требуется согласие лиц на избирательном участке для использования фото и видеоматериалов с их изображением.

Согласно закону "О СМИ" при подготовке, опубликовании, воспроизведении и распространении продукции не требуется согласие изображаемого лица в следующих случаях:

- если данное лицо присутствует или участвует в зрелищных культурно-массовых, социально значимых в области культуры, спортивно-массовых мероприятиях, мирных собраниях и иных публичных мероприятиях;

- если распространяемая информация содержит изображение лица и сведения, связанные со служебной или публичной деятельностью данного лица, а также опубликована самим лицом, его законным представителем или уполномоченным лицом в источниках, доступ к которым не ограничен.

Вместе с тем видеотрансляции с избирательных участков законодательством не предусмотрены.

Согласно подпункту 61) статьи 2 закона "О связи" запись (фото-, аудио- и видео-) не является категорией, аналогичной трансляции (выходу в прямой эфир). Из чего, следует, что регулирование данных процессов должно осуществляться раздельно, - отметили в ЦИК.

Там пояснили, что в данном случае наблюдатели являются правомочными участниками избирательного процесса, соответственно их деятельность четко регулируется КЗ о выборах и иным законодательством.

"Регулирование деятельности касается не только обязанностей, но и прав, в которое и входит отсутствие права вести видеотрансляцию с избирательного участка наблюдателем, осуществляющим свои функции", - заключили в Центризбиркоме.

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