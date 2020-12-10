За наследство Марадоны в 40 млн евро борются 16 человек

По аргентинским законам все наследники умершего имеют равные права.

Родственники Диего Марадоны, скончавшегося в ноябре в возрасте 60 лет, начали борьбу за его наследство, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, не менее 16 человек претендуют на состояние спортсмена. И это понятно, ведь оно оценивается более чем в 40 миллионов евро.

Кроме счетов в банках Швейцарии, Дубая и Аргентины Марадоне также принадлежала элитная недвижимость по всему миру и значительный парк премиальных автомобилей. Диего Марадона имел пятерых официальных детей, еще семеро также претендуют на этот статус. Кроме того, к борьбе за богатства чемпиона мира подключились четыре сестры экс-футболиста, - говорится в сообщении.

Как отмечает источник, война за деньги Марадоны будет настоящим чемпионатом мира.

По аргентинским законам при отсутствии завещания все наследники умершего имеют равные права на наследство.

Даже дети, которых покойный ни разу не видел или вообще не знал об их существовании, если смогут доказать факт родства, будут пользоваться теми же правами, что и официально признанные.

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