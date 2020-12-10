Вопросы прав человека обсудили ученые-правоведы в Алматы

Суверенность национальной системы обеспечения прав человека находится в прямой зависимости от суверенности самого государства - Игорь Рогов.

В Алматы Фонд Нурсултана Назарбаева и Каспийский Университет при поддержке Уполномоченного по правам человека в РК провели XIV международную научно-практическую конференцию "Защита прав человека в современном мире: концепции, механизмы и проблемы обеспечения".

Встречу молодых ученых, экспертов и правоведов в онлайн-формате посвятили 30-й годовщине провозглашения государственного суверенитета Республики Казахстан и Международному дню прав человека.

Открывая заседание научной дискуссии, заместитель Исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Игорь Рогов отметил, что "в современный период невозможно решать проблемы обеспечения и защиты прав человека без учета усиливающегося взаимодействия внутригосударственного законодательства, норм международного права и институтов прав человека".

Механизм взаимодействия международного права и национального законодательства стал формироваться после принятия Декларации о государственном суверенитете КазССР от 25 октября 1990 года, а также конституционного закона "О государственной независимости РК". В названных актах была подтверждена приверженность Казахстана принципам международного права, а также необходимость утверждения человека как полновластной и свободной личности. В дальнейшем эта идея стала ключевой в Конституциях 1993 года и 1995 года, разработанных при участии Первого Президента Казахстана — Елбасы Нурсултана Назарбаева, — сказал профессор.

Игорь Рогов также добавил, что суверенность национальной системы обеспечения прав человека находится в прямой зависимости от суверенности самого государства. Казахстан прошел сложный путь, и политика Первого Президента умело сочетала вопросы правовой преемственности и правовых новаций при проведении масштабных политических, экономических и социальных преобразований. Елбасы стал генератором идей, модератором сложных и важных для общества и государства процессов.

В рамках конференции участники, среди которых ученые-правоведы, молодые ученые и студенты юридических специальностей из Казахстана и ближнего зарубежья, рассмотрели механизмы и проблемы защиты прав человека.

Место проведения конференции было определено неслучайно, ведь Каспийский Университет, откуда стартовало мероприятие, является одним из ведущих вузов страны по подготовке юристов и правоведов.

Республика Казахстан, опираясь на собственный исторический опыт развития, фактор многонациональности и нормы международного права, постепенно утверждает принципы конституционализма при строительстве суверенного государства и формировании важнейших правозащитных институтов, направленных на обеспечение прав и свобод личности. Сегодня в нашей стране действуют институт Омбудсмена, институт Уполномоченного по правам ребенка, ювенальная юстиция, судебные и иные механизмы защиты прав человека. В 2020 году принят новый Административный процедурно-процессуальный Кодекс, который предусматривает введение с июня 2021 года института административной юстиции, рассматривающего споры между публичной властью и гражданами. Учреждение административной юстиции в современных условиях являются важнейшим направлением правовой политики государства, с помощью которой охраняются права и интересы личности от произвола власти, устанавливаются дополнительные юридические гарантии их защиты, — подчеркнул ректор Каспийского Университета, кандидат юридических наук, профессор Жолдасбек Нусенов.

Как подчеркивают организаторы встречи, актуальность сегодняшнего мероприятия вызвана прежде всего текущей пандемией COVID-19. Она не только усложняет деятельность государственных органов, нарушая привычный ритм жизни людей, но и общественных институтов, которые так или иначе ограничивают конституционные права и свободы личности.

Выделяя значимость "Дня прав человека", как особой даты в календаре, Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Эльвира Азимова, сказала, что это "особый день, когда дается оценка результатам формирования и поддержания демократических свобод во всем мире, поддержания безопасности и защиты прав человека".

Основная задача защиты прав человека достигается через эффективную совокупность законодательства и практики. Взаимосвязь прав и обязанностей – это не просто юридическая категория. Это принцип морали, который ведет каждого человека к свободе и добру. Для государства – постоянная миссия по улучшению механизма реализации закрепленных гарантий, — заявила соорганизатор конференции.

Напомним, что Республика Казахстан является активным членом большинства универсальных и региональных международных организаций. И международный авторитет государства во многом связан с дальнейшим соблюдением прав человека и внедрением стандартов международного права в национальное законодательство.

Говоря о тематике научных выступлений, стоит отметить, что молодые ученые и эксперты в области права подняли широкий круг вопросов, обсуждая как отечественный, так и международный опыт защиты прав человека в условиях нынешней реальности. Среди злободневных тем участники отметили следующие: стандарты ООН и проблемы имплементации норм международного права в области защиты прав человека в национальном законодательстве; защита прав человека в условиях пандемии; институт омбудсмена; адвокатура и вопросы защиты прав человека; НПО в инфраструктуре защиты прав человека; Конституционный контроль и вопросы защиты прав человека; интернет и права человека; международные документы в области прав человека и их соблюдение и др.

Первый Президент Нурсултан Назарбаев всегда уделял особое внимание вопросам прав человека. В 90-е годы Казахстаном были ратифицированы конвенции о правах детей, о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Позже, в 2000-е годы, были приняты факультативные протоколы к конвенциям. Под контролем Елбасы принимались важные решения по вопросам прав человека. Так, в 2003 году указом Президента РК Нурсултана Назарбаева была создана Комиссия по правам человека при Президенте РК. Одной из задач Комиссии является создание условий для реализации Президентом РК его конституционного статуса гранта прав и свобод человека и гражданина в Республике Казахстан, — сообщил член Совета по науке при ФНН, PhD, ведущий научный сотрудник КИСИ при Президента РК Ермек Токтаров.

В заключение ученые сошлись во мнении, что, несмотря на реализацию идей равенства и недискриминацию прав и свобод человека в Казахстане, полноценная их защита требует пристального внимания, как со стороны государства, так и со стороны самого общества. В этом деле важную роль играют Конституция страны и ратификация большинства международных документов в сфере прав человека и их внедрения в нормы национального права.

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