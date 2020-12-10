США потребовали от Facebook продажи Instagram и WhatsApp

Комиссия потребовала изъять Instagram и WhatsApp из числа активов компании.

Федеральная торговая комиссия США подала антимонопольный иск против Facebook. Регулятор обвинил компанию в антиконкурентном поведении и сохранении монополии на соцсети во всем мире в течение многих лет, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

В ходе расследования вместе с генпрокурорами 46 штатов и округа Колумбия и Гуамы комиссия пришла к выводу, что Facebook планомерно скупала перспективных конкурентов, включая Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году. Кроме этого, компания якобы навязывала разработчикам антиконкурентные условия, чтобы устранить угрозу.

Отмечается, что Facebook сделала ключевые API доступными для сторонних приложений только при условии, что они воздерживаются от разработки конкурирующих функций.

Комиссия потребовала изъять Instagram и WhatsApp из числа активов компании.

В заявлении комиссии отмечается, что такая работа компании обеспечила ей большую прибыль. В 2019 году выручка превысила 70 млрд долларов.

Вице-президент и главный юрисконсульт Facebook Дженнифер Ньюстед высказалась об этом иске.

Facebook инвестировал миллиарды долларов и годы инноваций и опыта, чтобы разработать новые функции и улучшить опыт для миллионов людей, которые пользуются этими продуктами. Самым важным фактом в этом деле является то, что комиссия разрешила эти приобретения (Instagram и WhatsApp) много лет назад, - сказала она.

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