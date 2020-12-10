Как казахстанского пса-счастливчика встретили в США

Видео долгожданной встречи появилось в соцсетях.

Пес из Атырау по кличке Лаки долетел в США, где его встретили новые хозяева, передает zakon.kz.

Видео долгожданной встречи появилось в соцсетях.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОФ «Доброе Сердце»♥️ (@help_animals_atyrau)

Друзья, наш Лаки долетел до Калифорнии и уже дома отдыхает, как сказала Эллин, чувствует он себя замечательно, ее сын очень ждал песика. Скоро откроет отдельную страничку для Лаки, где вы все сможете наблюдать за жизнью песика, - сообщили волонтеры в паблике help_animals_atyrau.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОФ «Доброе Сердце»♥️ (@help_animals_atyrau)

Волонтеры выразили благодарность всем, кто все эти месяцы принимал участие в судьбе животного, пострадавшего от рук пьяного мужчины.

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