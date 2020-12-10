Каким был ноябрь в Казахстане

На большей части республики погода была аномально теплой.

Ноябрь во многих регионах республики можно считать началом зимы. Однако,в первой декаде месяца погода на большей части республики была аномально теплой (выше климатической нормы на 1-6°С), сообщает zakon.kz.

На западе страны температура воздуха днем достигала +15+22°С, на севере, в центре и на востоке +10+16°С,на юге +18+25°С. Такое аномальное тепло было связано с мощным выносом теплых воздушных масс из районов Персидского залива, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В период 9-13 ноября, с прохождением атмосферных фронтов,на севере прошел снег, на юге страны прошли дожди, местами сильные, усиливался ветер 15-26 м/с, в северных регионах сопровождался метелью. Например,11-12 ноября в Нур-Султане наблюдался снегопад, за 2-е суток выпало 16 мм (при норме за месяц 28 мм), а в Шымкенте 9 ноября прошел дождь 19 мм, 12 ноября осадки (преимущественно снег) - 24 мм (при норме 69 мм).

"Настоящая зима" пришла в середине ноября, с мощным вторжением арктических холодных воздушных масс и усилением Сибирского антициклона, на всей территории Казахстана наблюдалось значительное похолодание. В период 17-22 ноября столбики термометров опускались до критических значений: на западе до -12-16°С, на севере, в центре и на востоке до-20-24°С, на юге до -12-21°С. Аномалия в южных регионах имела рекордные значения (ниже нормы на 10-19°С). В конце месяца центр антициклона сместился за пределы страны, поэтому на большей части республики наблюдалось ослабление морозов, - сообщили в ведомстве.

С прохождением фронтальных разделов,вновь, в северных регионах, наблюдался снегопад с метелью (в Нур-Султане 29 ноября выпало 10 мм), и на большей части страны усиливался ветер 15-20 м/с, с порывами до 28 м/с.В самом конце ноября на территорию Казахстана, за исключением западных регионов республики,вернулась морозная погода. В северной половине страны температура воздуха опускалась ночью до -15-23°С, в южной - до -8-16°С.

18 ноября в Нур-Султане была зафиксирована самая низкая температура воздуха-20.9°С (при абсолютном минимуме 18 ноября 2016 г. -28,1°С).Самая высокая температура воздуха отмечалась 06 ноября +10.1°С (при абсолютном максимуме этого дня в 2006 г. +14,8°С).

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