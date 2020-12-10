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Каким был ноябрь в Казахстане

На большей части республики погода была аномально теплой.

Фото : wikimedia.org10 декабря 2020, 16:12

Ноябрь во многих регионах республики можно считать началом зимы. Однако,в первой декаде месяца погода на большей части республики была аномально теплой (выше климатической нормы на 1-6°С), сообщает zakon.kz.

На западе страны температура воздуха днем достигала +15+22°С, на севере, в центре и на востоке +10+16°С,на юге +18+25°С. Такое аномальное тепло было связано с мощным выносом теплых воздушных масс из районов Персидского залива, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В период 9-13 ноября, с прохождением атмосферных фронтов,на севере прошел снег, на юге страны прошли дожди, местами сильные, усиливался ветер 15-26 м/с, в северных регионах сопровождался метелью. Например,11-12 ноября в Нур-Султане наблюдался снегопад, за 2-е суток выпало 16 мм (при норме за месяц 28 мм), а в Шымкенте 9 ноября прошел дождь 19 мм, 12 ноября осадки (преимущественно снег) - 24 мм (при норме 69 мм).

"Настоящая зима" пришла в середине ноября, с мощным вторжением арктических холодных воздушных масс и усилением Сибирского антициклона, на всей территории Казахстана наблюдалось значительное похолодание. В период 17-22 ноября столбики термометров опускались до критических значений: на западе до -12-16°С, на севере, в центре и на востоке до-20-24°С, на юге до -12-21°С. Аномалия в южных регионах имела рекордные значения (ниже нормы на 10-19°С). В конце месяца центр антициклона сместился за пределы страны, поэтому на большей части республики наблюдалось ослабление морозов, - сообщили в ведомстве.

С прохождением фронтальных разделов,вновь, в северных регионах, наблюдался снегопад с метелью (в Нур-Султане 29 ноября выпало 10 мм), и на большей части страны усиливался ветер 15-20 м/с, с порывами до 28 м/с.В самом конце ноября на территорию Казахстана, за исключением западных регионов республики,вернулась морозная погода. В северной половине страны температура воздуха опускалась ночью до -15-23°С, в южной - до -8-16°С.

18 ноября в Нур-Султане была зафиксирована самая низкая температура воздуха-20.9°С (при абсолютном минимуме 18 ноября 2016 г. -28,1°С).Самая высокая температура воздуха отмечалась 06 ноября +10.1°С (при абсолютном максимуме этого дня в 2006 г. +14,8°С).


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