Казахстанский общественный деятель Фарит Галимов отмечает 80-летний юбилей

Трудовая закалка дала ему старт к руководящим должностям.

Сегодня свой 80-летний юбилей отмечает Заслуженный деятель Казахстана – Фарит Хабибрахманович Галимов.

Фарит Галимов начал свою трудовую биографию бетонщиком на Петропавловском заводе стройматериалов. В 1968 г. окончил Уральский политехнический институт имени Кирова по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Работая с самых азов, он стал на любой строительной площадке "своим" и понимал рабочих и инженеров, что называется, с полуслова.

Трудовая закалка дала ему старт к руководящим должностям. Ни много, ни мало, он отдал строительным трестам Петропавловска и Кокшетау 30 лет - в должности инженера, затем начальника управлений, возглавлял трест "Кокчетавстрой". В 90-х годах возглавлял Государственный строительный комитет Казахской ССР. Затем руководил концерном "Казахстанстрой". С сентября 1993 по ноябрь 1996 года работал первым заместителем министра строительства, жилья и застройки территорий Республики Казахстан.

В ноябре 1996 года Фарит Галимов возглавил Государственную комиссию по передислокации высших и центральных органов из города Алматы в Акмолу, куда привнес свой большой и личный вклад в становлении новой столицы Казахстана. С января 1998 по октябрь 2002 года стал первым заместителем Акима города Акмолы (Астаны). С мая 2004 года — президент Ассоциации застройщиков Казахстана. С января 2009 года — советник президента АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", где принимал самое активное участие в строительстве железных дорог Аркалык – Шубарколь, Жезказган – Бейнеу, Алтынколь – Жетыген.

Награжден орденами "Знак Почета", "Құрмет", "Барыс", удостоен таких званий, как "Заслуженный деятель Казахстана", "Почетный строитель Республики Казахстан", "Почетный гражданин города Астаны", "Почетный профессор Казахстанско-Российский университет", а также награжден многочисленными государственными юбилейными медалями.

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