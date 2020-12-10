Уволившийся на днях аким получил новую должность

Ранее Бигельдиев подавал в отставку из-за коррупции его подчиненного, но ее не приняли, а только наказали дисциплинарным взысканием.

Уволившийся 7 декабря экс-аким Кербулакского района Махаббат Бигельдиев получил новую должность, передает zakon.kz.

Он стал директором республиканского государственного предприятия "Казреставрация" Министерства культуры и спорта РК. Информация и фото появились в соцсетях.

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9 декабря в акимате Алматинской области подтвердили, что аким Кербулакского района покинул пост по собственному желанию. Многие связали это с требованием закона, согласно которому начальник должен уйти с поста, если его подчиненного осудят за коррупционное преступление. Как раз в октябре за взятку был осужден заместитель Бигельдиева Серикбай Кожахметов.

Однако в акимате Кербулакского района сообщили, что аким Кербулакского района был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, с согласия Администрации Президента РК.

Ранее М.С. Бигельдиев подавал в отставку из-за допущения непосредственно подчиненным ему государственным служащим коррупционного правонарушения, в ответ ему было отказано в отставке и наложено дисциплинарное взыскание, - было сказано в сообщении.

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