Предвыборные дебаты в Казахстане пройдут в канун Нового года
Подготовлен проект постановления о проведении предвыборных телевизионных дебатов на очередных выборах кандидатов депутатов Мажилиса.
Фото : freepik.com10 декабря 2020, 16:47
На заседании Центризбиркома стала известна дата предвыборных дебатов в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.
Согласно ст.28 Конституционного закона о выборах, соответствующие избирательные комиссии вправе организовывать предвыборные дебаты. Таким образом, дебаты по выборам в Мажилис Парламента организует ЦИК, по выборам в маслихаты соответствующие территориальные избирательные комиссии, - сказала член ЦИК Анастасия Щегорцова.
Она добавила, что в связи с этим подготовлен проект постановления о проведении предвыборных телевизионных дебатов на очередных выборах кандидатов депутатов Мажилиса Парламента РК, назначенных на 10 января 2021 года.
Датой проведения предвыборных телевизионных дебатов предлагается определить 30 декабря 2020 года, - указала член ЦИК.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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