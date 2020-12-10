128 млрд тенге выгоды получил "Самрук-Казына" от цифровой трансформации с 2018 года по 2020 год

Мамин подчеркнул успешность проводимой "Самрук-Казына" цифровизации отраслей казахстанской экономики.

Фонд "Самрук-Казына" за счет проектов группы компаний по цифровой трансформации достиг не только миллиардов тенге чистых выгод, но и быстрее адаптировал производства к новым реалиям. Об этом говорилось на конференции Digital Samruk-2020, передает zakon.kz.

В мероприятии приняли участие Премьер-Министр РК Аскар Мамин, председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов, Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Б.Мусин, топ-менеджеры Фонда и портфельных компаний.

Мамин подчеркнул необходимость внедрения технологий искусственного интеллекта и Big Data в сферы налогового администрирования, образования, взаимодействия государства с гражданами и бизнесом. Он также отметил, что в Казахстане создается единый центр идентификации, который позволит населению и бизнесу работать с государственными и коммерческими организациями без необходимости предоставления документов и справок. Сегодня начал свою работу центр реинжиниринга бизнес-процессов государственных органов.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин почеркнул успешность проводимой "Самрук-Казына" цифровизации отраслей казахстанской экономики.

Так, по словам председателя правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Ахметжана Есимова, новые подходы Фонда к цифровой трансформации предусматривают достижение стратегических КПД и решение ключевых системных проблем в производстве с акцентом на улучшении производственных процессов.

Влияние пандемии коронавируса на мировую экономику общеизвестно. В то же время, эта пандемия заставила нас работать еще более оперативно и быстрее принимать решения. В частности, в области цифровизации и наших программ по трансформации. Намеченные планы мы полностью выполнили. Получили выгоды от этой программы в размере 128 млрд тенге, - отметил Есимов.

Глава Фонда Ахметжан Есимов подчеркнул, что результаты по проектам цифровой трансформации демонстрируют возможность внедрения этих подходов практически во всех направлениях деятельности группы компаний, начиная от системы документооборота и организации рабочего места до учета на крупных месторождениях.

В рамках программы на сегодня реализуют 71 проект. Кроме того, в этом году запущен процесс постоянного поиска новых идей. Уже собрали 250 новых идей и из них 16 перевели в проекты.

В качестве успешных примеров были приведены результаты цифровизации нефтеперерабатывающих заводов. Изменение системы технологического обслуживания и ремонта оборудования на АНПЗ и ПНХЗ позволило достигнуть 3-летний межремонтный период. Выгоды за 2019-2020 годы составили 3,5 млрд тенге.

Меж тем, цифровизация процессов в ТОО "Инкай", дочерней организации АО "НАК "Казатомпром", позволила получить сокращение затрат времени на ремонт до 5%, снижение отказов оборудования по вине персонала до 15%, сокращение времени простоя оборудования до 9%.

Напомним, в 2019 году глава Фонда Ахметжан Есимов сообщил, что выгоды от трансформации не покрывают затрат “Самрук-Қазына”, призвал уходить от “дутых цифр” и поручил модернизировать каждую дочернюю компанию фонда таким образом, чтобы получить максимальный эффект, то есть повышение качества бизнес-процессов, увеличение доходов предприятий и их долгосрочной стоимости.

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