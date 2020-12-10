Из-за халатности врачей умерла мать пятерых детей в Алматинской области

С врачей взыскан моральный ущерб в размере 5 миллионов тенге.

В Алматинской области осуждены трое врачей, допустивших смерть роженицы, сообщает zakon.kz.

35-летняя мать пятерых детей умерла в октябре 2018 года в родильном отделении центральной больницы, села Шонжи Уйгурского района.

Первый суд состоялся 27 июля 2020 года. Однако точку, после рассмотрения апелляционной жалобы, поставило Постановление Судебной коллегии по уголовным делам Алматинского областного суда от 24 ноября 2020 года.

63-летний врач-хирург осужден к двум годам лишения свободы. Ассистирующей ему 33-летней врачу акушеру-гинекологу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отсрочкой исполнения приговора на пять лет. 31-летней врачу акушеру-гинекологу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, условно с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания. Кроме того все трое врачей лишены права заниматься врачебной работой сроком на один год, в интересах потерпевшего с них солидарно взыскан моральный ущерб в размере 5 миллионов тенге, - отмечает пресс-служба ДП области.

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