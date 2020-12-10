О предвыборной агитации рассказали в ЦИК

Предвыборная агитация начнется 10 декабря в 18.00 и продлится до 00-00 часов 9 января 2021 года.

В Центральной избирательной комиссии РК прошло заседание, в котором приняли участие представители политических партий, Генеральной прокуратуры, Министерства информации и общественного развития, а также Министерства здравоохранения, в режиме ВКС территориальные избирательные комиссии, в режиме онлайн - представители средств массовой информации, передает zakon.kz.

На заседании были рассмотрены вопросы по проведению предвыборной агитации на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК, назначенных на 10 января 2021 года; а также об установлении мест размещения агитационных печатных материалов.





Как сообщила член Центризбиркома Анастасия Щегорцова, согласно календарному плану мероприятий предвыборная агитация начнется 10 декабря в 18.00 и продлится до 00-00 часов 9 января 2021 года.

При этом она отметила, что не допускается проведение предвыборной агитации, распространение любых агитационных предвыборных материалов:

- государственным органам, органам местного самоуправления, а также их должностным лицам при исполнении служебных обязанностей;

- военнослужащим Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, работникам органов национальной безопасности, правоохранительных органов и судьям;

- членам избирательных комиссий;

- религиозным объединениям;

- иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам (в т.ч. иностранным СМИ) и международным организациям.

Предвыборная агитация осуществляется через средства массовой информации; путем проведения публичных предвыборных мероприятий, а также личных встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями; путем выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов.

Государством гарантируются равные условия доступа к средствам массовой информации для проведения предвыборной агитации.

Предвыборной агитацией в СМИ признается деятельность по выпуску (выходу в эфир) материалов СМИ, содержащих:

- призывы голосовать за (или против) политические партии;

- предпочтение в отношении какой-либо политической партии;

- описание возможных последствий избрания или неизбрания политических партий;

- явно преобладающие сведения о каких-либо политических партиях в сочетании с позитивными либо негативными комментариями.

Для размещения агитационных материалов СМИ должны быть опубликованы и представлены в ЦИК сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади.

В настоящее время в ЦИК поступило 216 информационных сообщений от СМИ, все сообщения размещены на интернет-ресурсе Центризбиркома.

Вместе с тем публикация агитационных материалов в республиканских и региональных СМИ, не представивших свои ценовые предложения, запрещены.

Нарушение данной нормы согласно п.5 ст. 112 КоАП РК влечет административный штраф в размере от 30 до 50 МРП.

Редакции средств массовой информации, опубликовавшие и представившие в ЦИК вышеуказанные сведения, на договорной основе предоставляют эфирное время, печатную площадь политическим партиям, выдвинувшим партийные списки кандидатов в депутаты Мажилиса.

Основанием предоставления печатной площади или эфира на договорной основе является копия решения Центральной избирательной комиссии о регистрации партийного списка, и письменное заявление, подписанное уполномоченным лицом, на имя руководителя средства массовой информации, осуществляющего выпуск (выход в эфир).

Условия договора не должны создавать преимуществ какой-либо политической партии, а согласие на выделение эфирного времени, печатной площади, данное одной политической партии является согласием на выделение эфирного времени, печатной площади другим партиям.

В период предвыборной агитации тираж периодического печатного издания, связанного с предвыборной агитацией, должен быть одинаковым для всех партий.

При этом запрещается прерывать и комментировать выступления политических партий на телевидении и по радио сразу после выступления, а также в печатных изданиях в том же номере.

С момента начала предвыборной агитации вся информация, пропагандирующая цели и задачи политической партии, выдвинувшей партийный список, за исключением новостных и аналитических программ, должна быть оплачена из избирательного фонда партии.

Политические партии при предоставлении агитационных материалов в средства массовой информации должны обеспечить их соответствие требованиям Конституции и национального выборного законодательства.

Согласно закону "О средствах массовой информации" интернет-ресурсы также являются средствами массовой информации, и на них распространяются все положения закона о выборах. Следовательно, мониторинг размещения агитационных материалов на интернет-ресурсах будет осуществляться по аналогии с традиционными СМИ.

Как отметила Щегорцова, к интернет-ресурсам в случае нарушения порядка проведения предвыборной агитации, например, в «день тишины», могут быть приняты соответствующие меры.

Агитация путем проведения публичных предвыборных мероприятий, а также личных встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями

В период агитации допускается организация и проведение политическими партиями и кандидатами митингов, шествий, демонстраций и иных предвыборных мероприятий. В соответствии с законодательством подобные мероприятия за 10 дней до их проведения должны быть согласованы с местными исполнительными органами.

Избирательные комиссии совместно с местными исполнительными органами и органами местного самоуправления составляют график встреч кандидатов с избирателями в выделенном помещении и публикуют его в средствах массовой информации.

При проведении публичных предвыборных мероприятий важно помнить, что допускается бесплатная раздача печатных, в том числе иллюстративных, материалов, а также значков, флагов, флажков, специально изготовленных для избирательной кампании. Все остальное - предоставлением избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, каких-либо услуг, ценных бумаг, а также проведение лотерей, благотворительных акций, выплата денег либо обещание предоставления таковых - признается ненадлежащей предвыборной агитацией, проведение которой запрещается, - отметили в ЦИК.

Агитация - путем выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

Все агитационные печатные материалы должны содержать следующие сведения: об организации, выпустившей данные материалы, месте их печатания, тираже, лицах, сделавших заказ, а также из каких средств оплачено.

Запрещается изготовление агитационных печатных материалов за пределами территории Республики Казахстан, распространение анонимных агитационных материалов.

Местные исполнительные органы совместно с соответствующими избирательными комиссиями определяют места для размещения агитационных печатных материалов для всех кандидатов и оснащают их стендами, щитами, тумбами.

Агитационные печатные материалы размещаются на условиях, обеспечивающих равные права для всех политических партий.

Политические партии вправе вывешивать агитационные печатные материалы в иных местах с разрешения собственника соответствующего объекта.

Запрещается вывешивание агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях и сооружениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещении для голосования.

Все физические и юридические лица, оказывающие услуги политической партии, связанные с проведением предвыборной агитации, должны иметь от них письменное согласие на принятие услуги. Лица, не имеющие письменного согласия, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Обсудили в ЦИК и проведение опросов общественного мнения.

Согласно закону "О выборах" опрос общественного мнения вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством РК, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде ЦИК с приложением копий соответствующих документов. В уведомлении, направляемом в ЦИК, указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа.

При опубликовании результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, средства массовой информации обязаны указывать юридическое лицо, проводившее опрос, лиц, заказавших опрос и оплативших его, время проведения опроса, метод сбора информации, точную формулировку вопроса, число опрошенных и коэффициент погрешности результатов опроса.

Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосований в поддержку кандидатов либо политических партий в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования распространяется теперь и на сеть Интернет.

Лица, проводящие опросы, не должны использовать интернет-ресурсы, социальные сети и мессенджеры для опубликования результатов в запрещенный для этого период. Эта норма предусмотрена для того, чтобы не допускать манипулирования общественным мнением, в частности, путем создания и распространения фэйковых сообщений в сети Интернет.

На сегодняшний день у 7-ми юридических лиц, представивших уведомления в Центризбирком, о проведении опроса общественного мнения, документы соответствуют нормам, установленным выборным законодательством.

В день выборов и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещается. За нарушение сроков, порядка и условий предвыборной агитации предусмотрена правовая ответственность, а в отношении политических партий вплоть до отмены регистрации партийных списков.

Щегорцова также сообщила, что политические партии, выдвинувшие партийные списки кандидатов в депутаты Мажилиса, вправе участвовать в предвыборных дебатах на телевидении, организуемых Центральной избирательной комиссией.

В этой связи на рассмотрение членов Центризбиркома был вынесен проект постановления "О проведении предвыборных телевизионных дебатов на очередных выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, назначенных на 10 января 2021 года", в котором датой проведения предвыборных дебатов установлено - 30 декабря 2020 года.

По итогам рассмотрения проекта постановление о проведении предвыборных дебатов единогласно принято членами Центризбиркома.

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