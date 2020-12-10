Туман и гололед ожидается в Казахстане

Вероятность шторма 90-95 %.

11 декабря в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение , сообщает zakon.kz.

В Акмолинской области местами ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман. Вероятность штормового предупреждения 85-90%.

В Кызылординской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90 %.

В Туркестанской области местами ожидается туман. Ветер восточный днем местами 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95 %.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Вероятность шторма 85-90%

В Карагандинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 70-75 %.

В Северо-Казахстанской области сохраняются местами туман, гололед. Вероятность шторма 90-95 %

В Жамбылской области местами ожидается туман. Днем 11, сутки 12, 13 декабря ожидается северо-восточный ветер местами 15-20 м/с. В Таразе 11-13 декабря временами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95 %.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!