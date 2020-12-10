Мемориал Анны Франк осквернили свастикой

Ее дневник, описывающий жизнь в период с 1942 по 1944 годы, был опубликован посмертно и стал одним из самых известных книг о Холокосте.

Единственный мемориал Анны Франк в США осквернили свастикой, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Мемориал расположен в штате Айдахо и поддерживается Центром Вассмута по правам человека. Мемориал состоит из бронзовой статуи Анны в натуральную величину. Девочка держит свой знаменитый дневник за спиной, выглядывая из окна пристройки, где она и ее семья скрывалась от нацистов в общей сложности 761 день.

Позже их обнаружили и отправили в концентрационный лагерь Освенцим. Дневник Анны, описывающий ее жизнь в период с 1942 по 1944 годы, был опубликован посмертно, став одной из самых известных в мире книг о Холокосте.

Наклейки со свастикой и надписью "Мы повсюду" были обнаружены на дневнике Анны.

Мемориал Анны Франк не единственное место, оскверненное нацистской символикой вандализма. Фотографии Билла Вассмута, бывшего католического священника, который боролся с расизмом и неонацистскими группировками также подверглись вандализму.

Полиция проводит расследование.

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