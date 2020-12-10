Сборная Казахстана по футболу завершила год на 122 строчке рейтинга

Команда не поменяла свою позицию за месяц.

Фото : Казахстанская федерация футбола

Сборная Казахстана по футболу в декабрьском рейтинге ФИФА осталась на 122 строчке, передает zakon.kz. В предыдущем месяце команда занимала аналогичную позицию. На 121 строчке расположилась сборная Таджикистана. Первое место в рейтинге занимает Бельгия, второе - Франция, третье - Бразилия, четвертое - Англия, пятое - Португалия. Рейтинг ФИФА от 10 декабря 2020 года:

1 (1). Бельгия — 1780;

2 (2). Франция — 1755;

3 (3). Бразилия — 1743;

4 (4). Англия — 1670;

5 (5). Португалия — 1662;

6 (6). Испания — 1645;

7 (7). Аргентина — 1642;

8 (8). Уругвай — 1639;

9 (9). Мексика — 1632;

10 (10). Италия — 1625; 24 (24). Украина — 1521;

39 (39). Россия — 1461;

85 (85). Узбекистан — 1283;

88 (88). Беларусь — 1269;

89 (89). Грузия — 1267;

96 (96). Кыргызстан — 1240;

99 (99). Армения — 1233;

109 (109). Эстония — 1180;

109 (109). Азербайджан — 1180;

121 (121). Таджикистан — 1143;

122 (122). Казахстан — 1142;

129 (129). Литва — 1114;

132 (132). Туркменистан — 1107;

136 (136). Латвия — 1082;

177 (177). Молдова — 950.

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