Токаев определил дату созыва двадцать восьмой сессии АНК
Мероприятие состоится в Нур-Султане.
Фото : Акорда10 декабря 2020, 18:41
Двадцать восьмая сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 11 января 2021 года, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Мероприятие примет столичный Дворец мира и согласия.
Подписано распоряжение Президента Республики Казахстан о созыве двадцать восьмой сессии Ассамблеи народа Казахстана, - значится в сообщении.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5050625-dde2f8a673d64ab50dd052f68ac2ba3a
Сейчас читают