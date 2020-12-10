Токаев определил дату созыва двадцать восьмой сессии АНК

Мероприятие состоится в Нур-Султане.

Двадцать восьмая сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 11 января 2021 года, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Мероприятие примет столичный Дворец мира и согласия.

Подписано распоряжение Президента Республики Казахстан о созыве двадцать восьмой сессии Ассамблеи народа Казахстана, - значится в сообщении.

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