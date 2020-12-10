Байбек доложил Назарбаеву о готовности "Nur Otan" к агитационному периоду
Он также представил детальный план предвыборной агитационной работы партии как на центральном уровне, так и в регионах.
Фото : elbasy.kz10 декабря 2020, 19:05
Председатель партии "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев принял Бауыржана Байбека, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента.
В ходе встречи Байбек доложил о готовности партии к агитационному периоду и ходе подготовки к проведению Съезда молодежного крыла "Jas Otan".
Кроме того, Назарбаев был проинформирован о результатах региональных поездок и встречах представителей партии с жителями отдельных населенных пунктов.
Бауыржан Байбек также представил детальный план предвыборной агитационной работы партии как на центральном уровне, так и в регионах.
Мы провели заседание Бюро и Съезд партии, утвердили 216 предвыборных региональных программ. Сейчас необходимо провести разъяснительную работу, - сказал Елбасы.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5050629-5c9c1a000b2eb257a24d9711f302f20a
Сейчас читают