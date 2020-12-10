Байбек доложил Назарбаеву о готовности "Nur Otan" к агитационному периоду

Он также представил детальный план предвыборной агитационной работы партии как на центральном уровне, так и в регионах.

Председатель партии "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев принял Бауыржана Байбека, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента.

В ходе встречи Байбек доложил о готовности партии к агитационному периоду и ходе подготовки к проведению Съезда молодежного крыла "Jas Otan".

Кроме того, Назарбаев был проинформирован о результатах региональных поездок и встречах представителей партии с жителями отдельных населенных пунктов.

Бауыржан Байбек также представил детальный план предвыборной агитационной работы партии как на центральном уровне, так и в регионах.

Мы провели заседание Бюро и Съезд партии, утвердили 216 предвыборных региональных программ. Сейчас необходимо провести разъяснительную работу, - сказал Елбасы.

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