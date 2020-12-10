"Прямой и искренний диалог с людьми". Какие задачи ставит перед собой "Nur Otan"

Нуротановцами будет проведено более 300 мероприятий в 35 городах и 82 районах.

В Центральном аппарате партии "Nur Otan" в режиме видеоконференцсвязи состоялось первое заседание Республиканского предвыборного штаба, в состав которого вошли почти 400 человек из числа лидеров общественного мнения, активистов партии и кандидатов в партийные списки, передает zakon.kz.

Как отметил руководитель Республиканского предвыборного штаба партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек, помимо этого в 216 региональных предвыборных штабов будут задействованы порядка 7 тысяч известных и активных граждан страны. Это победители праймериз, общественные деятели, действующие депутаты и многие другие. Для каждого из них подготовлены индивидуальные агитационные планы и графики встреч с избирателями.

Как поручил Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев, в рамках агитационной кампании мы должны охватить 100% всех избирателей. Для этого все партийцы и особенно кандидаты должны активно включиться в избирательную кампанию. С учетом пандемии важна динамичная и адресная работа. Мы переходим от массовых мероприятий к точечным. Будем встречаться с конкретными социальными группами – пенсионерами, рабочими, аграриями, учителями, врачами и другими. Необходимо предметно обсуждать волнующие их вопросы, на простом и доступном языке довести до каждого избирателя конкретные решения проблем, заложенные в предвыборной программе. Дойти до самых отдаленных сел. Реализуя концепцию Президента Касым-Жомарта Токаева "Слышащее государство", мы должны не только слышать, но и решать проблемы людей. Важно укрепить обратную связь между партией и обществом. Собрать наказы граждан. Наша агитационная кампания будет базироваться на одном главном принципе – это прямой и искренний диалог с людьми, - подчеркнул Бауыржан Байбек.

Так, только в рамках Республиканского предвыборного штаба нуротановцами будет проведено более 300 мероприятий в 35 городах и 82 районах. В областях, городах и районах все 6,4 тысяч кандидатов также будут встречаться с избирателями. Общий охват с учетом онлайн-формата составит как минимум более 9 миллионов казахстанцев.

В течение года мы выезжали в регионы, встречались с жителями, проводили социологические исследования, консультировались с экспертами. Провели анализ всех обращений, поступивших в общественные приемные "Nur Otan". За время праймериз наши кандидаты собрали более 17 тысяч обращений граждан. На их основе мы определили более 250 конкретных индикаторов, охватывающих интересы всех социальных групп, - отметил Бауыржан Байбек.

По информации пресс-службы партии, сегодня также был запущен специальный сайт nurotan2021.kz, где размещены все предвыборные программы и партийные списки.

Пандемия продолжается по всему миру и в нашей стране тоже. Никто не может обещать легкого пути. Тем не менее, мы всегда преодолевали любой кризис, объединяя усилия. Главный слоган нашей избирательной кампании – Преодолев испытания, победим вместе! Уверен, что благодаря единству и сплоченности, как одна команда, мы вместе сможем покорить любые высоты, - заключил он.

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