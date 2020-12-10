Саудовская Аравия одобрила COVID-вакцину Pfizer

Специалисты одобрили препарат производства Pfizer/BioNTech, однако собираются проверять образцы из каждой прибывающей в страну партии.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии (SFDA) одобрило регистрацию и использование вакцины против коронавируса производства американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Сроки поставки препарата и начала вакцинации объявят позднее, передает zakon.kz со ссылкой на Arabnews.com.

После тщательного обсуждения вопроса во всех его технических и научных аспектах принято решение разрешить регистрацию вакцины и ее использование, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что власти намерены проверять образцы из каждой поступающей партии вакцины, чтобы быть полностью уверенными в ее безопасности.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!