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Саудовская Аравия одобрила COVID-вакцину Pfizer

Специалисты одобрили препарат производства Pfizer/BioNTech, однако собираются проверять образцы из каждой прибывающей в страну партии.

Фото : EPA/UPG10 декабря 2020, 20:29

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии (SFDA) одобрило регистрацию и использование вакцины против коронавируса производства американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Сроки поставки препарата и начала вакцинации объявят позднее, передает zakon.kz со ссылкой на Arabnews.com.

После тщательного обсуждения вопроса во всех его технических и научных аспектах принято решение разрешить регистрацию вакцины и ее использование, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что власти намерены проверять образцы из каждой поступающей партии вакцины, чтобы быть полностью уверенными в ее безопасности.


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