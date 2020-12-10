Крановщица едва не сгорела на заводе в Павлодарской области

Она получила 12% ожогов тела.

Фото : Кадр из видео

Крановщица едва не сгорела заживо на заводе в городе Аксу Павлодарской области, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, ЧП произошло во время работ по сливу шлака. 57-летняя женщина получила ожоги. Трудовые инспекторы начали расследование происшествия.

При производстве работ по сливу шлака из ковша в шлаковую чашу электромостовым краном произошел выброс. В результате чего работник предприятия пострадала. В настоящее время организовывается расследование несчастного случая, - сообщил глава отдела по контролю безопасности и охраны труда по Павлодарской области.

Расследование продлится 10 рабочих дней. Крановщица находится в больнице, она получила 12% ожогов тела.

9 декабря поступила женщина 1963 года рождения с ожогами 1,2 степени. В области лица, шеи, ушных раковин, а также в поясничной и ягодичной области, - рассказала сотрудник управления здравоохранения Павлодарской области Эльмира Темиргалиева.

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