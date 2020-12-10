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Главгоссанврач утвердил защитные меры при агитации на выборах депутатов

Предстоящие выборы состоятся 10 января 2021 года.

Фото : gov.kz10 декабря 2020, 21:47

Главгоссанврач Казахстана утвердил меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 19 при проведении предвыборной агитации на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, передает zakon.kz.

Таким образом всем участникам избирательного процесса необходимо:

обязательное соблюдение режима ношения одноразовых медицинских или защитных масок (далее - маски), перчаток;

использование антисептических средств для дезинфекции рук;

соблюдение социального дистанцирования между людьми – не менее 1,5 – 2 метров друг от друга;

избежание рукопожатий либо других форм прямого контакта.


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