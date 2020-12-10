Главгоссанврач утвердил защитные меры при агитации на выборах депутатов

Предстоящие выборы состоятся 10 января 2021 года.

Главгоссанврач Казахстана утвердил меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 19 при проведении предвыборной агитации на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, передает zakon.kz.

Таким образом всем участникам избирательного процесса необходимо:

обязательное соблюдение режима ношения одноразовых медицинских или защитных масок (далее - маски), перчаток;

использование антисептических средств для дезинфекции рук;

соблюдение социального дистанцирования между людьми – не менее 1,5 – 2 метров друг от друга;

избежание рукопожатий либо других форм прямого контакта.

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