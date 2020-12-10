Главгоссанврач утвердил защитные меры при агитации на выборах депутатов
Предстоящие выборы состоятся 10 января 2021 года.
Фото : gov.kz10 декабря 2020, 21:47
Главгоссанврач Казахстана утвердил меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 19 при проведении предвыборной агитации на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, передает zakon.kz.
Таким образом всем участникам избирательного процесса необходимо:
обязательное соблюдение режима ношения одноразовых медицинских или защитных масок (далее - маски), перчаток;
использование антисептических средств для дезинфекции рук;
соблюдение социального дистанцирования между людьми – не менее 1,5 – 2 метров друг от друга;
избежание рукопожатий либо других форм прямого контакта.
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