На финляндской АЭС произошла авария
Из-за серьезной аварийной ситуации на АЭС произошла остановка второго энергоблока. По информации властей, радиационная обстановка в норме.
Фото : AFP/Martti Kainulainen10 декабря 2020, 22:13
В финском городе Олкилуото на атомной электростанции произошла аварийная ситуация, в результате чего отключился второй энергоблок АЭС. Власти уверяют, что радиационная обстановка нормальная, выбросов нет, передает zakon.kz со ссылкой на Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии.
Управление радиационной и ядерной безопасности (STUK) получило информацию 10 декабря примерно в 13.00 о серьезной аварийной ситуации на втором блоке атомной электростанции Олкилуото, которая привела к аварийной остановке. Радиация от АЭС не попала в окружающую среду, и радиационная обстановка в окружающей среде нормальная, - говорится в сообщении.
Собственник станции, компания Teollisuuden Voima, сообщила, что инцидент расследуется.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5050639-c73bb0de5a563efa184a387b1549bb0c
Сейчас читают