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На финляндской АЭС произошла авария

Из-за серьезной аварийной ситуации на АЭС произошла остановка второго энергоблока. По информации властей, радиационная обстановка в норме.

Фото : AFP/Martti Kainulainen10 декабря 2020, 22:13

В финском городе Олкилуото на атомной электростанции произошла аварийная ситуация, в результате чего отключился второй энергоблок АЭС. Власти уверяют, что радиационная обстановка нормальная, выбросов нет, передает zakon.kz со ссылкой на Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии.

Управление радиационной и ядерной безопасности (STUK) получило информацию 10 декабря примерно в 13.00 о серьезной аварийной ситуации на втором блоке атомной электростанции Олкилуото, которая привела к аварийной остановке. Радиация от АЭС не попала в окружающую среду, и радиационная обстановка в окружающей среде нормальная, - говорится в сообщении.

Собственник станции, компания Teollisuuden Voima, сообщила, что инцидент расследуется.


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