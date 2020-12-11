Актюбинскую свиноферму оштрафовали на 7 млрд тенге

Против компании возбуждено 13 административных дел.

На 7 миллиардов тенге оштрафовали свиноферму в Актюбинской области, передает zakon.kz.

Владельцам актюбинской свинофермы, которая ославилась на всю страну, придется заплатить почти 7 миллиардов. Спецкомиссия подвела заключительные итоги работы. У предпринимателя есть ровно месяц, чтобы погасить штраф, значится в сюжете телеканала КТК.

Внеплановая проверка в животноводческом комплексе в поселке Бестамак длилась две недели. Комиссия нагрянула туда после шума, который устроили сельчане. Люди требовали немедленно закрыть ферму, уверяя, что предприниматель загрязняет окружающую среду. И вот, как рассказали специалисты, все жалобы подтвердились.

Установлено, что сотрудники комплекса, вместо того чтобы утилизировать отходы, закапывали весь твердо-бытовой и биологический мусор в траншеях. Только в нескольких ямах обнаружили почти 190 тонн отходов от убоя скота. В итоге против компании возбуждено 13 административных дел. Начато и уголовное расследование.

Можно было бы все это переработать и в корма отправлять. Но этого не было сделано. При проверке дератизационных мероприятий на установку ловушек против крыс и других плотоядных было выявлено, что имеется отверстие из убойного цеха – и вот эти отходы производства на улицу отправлялись, - заявил глава Актюбинской областной территориальной ветеринарной инспекции Темирбек Нуртазин.

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