В 2020 году в мире убили 42 журналиста

Больше всего представителей СМИ убито в Мексике и Пакистане. За 30 лет было убито 2 658 журналистов.

В 2020 году в мире при исполнении своих профессиональных обязанностей были убиты 42 журналиста, 235 сотрудников СМИ сейчас находятся в тюрьме, передает zakon.kz со ссылкой на Международную федерацию журналистов.

С начала года больше всего представителей прессы (13 репортеров) убили в Мексике. Эта страна держит печальное лидерство четвертый раз за последние пять лет.

Пять журналистов убили в Пакистане. По три журналиста были убиты Афганистане, Индии, Ираке, Нигерии, по два – на Филлипинах, в Сомали, Сирии, по одному – в Камеруне, Гондурасе, Парагвае, России, Швеции и Йемене.

Больше всего журналистов в тюрьме находится в Турции (67 человек), далее в Египте (21), Китае (23), Эритрее (16), Саудовской Аравии (14), Беларуси (11), Йемене и Камбодже (9), Камеруне (6), Марокко и Мьянме (5).

С 1990-го по 2020-й годы в мире было убито 2 658 журналистов. Половина из них погибли в странах, пострадавших от войны, преступности и коррупции, а также "катастрофических нарушений закона": Ирак (339 убитых), Мексика (175), Филиппины (159), Пакистан (138), Индия (116), Россия (110), Алжир (106), Сирия (96), Сомали (93), Афганистан (93).

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