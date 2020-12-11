Африка просит страны передать ей излишки вакцин от коронавируса

Африка просит западные страны, которые выкупили большую часть вакцин от коронавируса, передать ей излишки препарата.

Некоторые страны зарезервировали очень много COVID-вакцин. Излишние препараты стоит передать африканским странам, испытывающим нехватку в вакцинах против коронавируса. Об этом заявил директор центров по контролю и профилактике заболеваний Африканского союза Джон Нкенгасонг, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

Некоторые страны имеют (вакцин, - ред.) в три-четыре, пять раз больше, чем им нужно, - заявил Нкенгасонг.

Он считает, что страны с излишками вакцины должны помочь бедным странам на африканском континенте. Нкенгасонг не назвал государства с большими запасами вакцин от COVID-19.

По словам директора центров по контролю и профилактике заболеваний Африканского союза, в ООН следует на специальном заседании рассмотреть вопрос честного доступа и распределения к препаратам.

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