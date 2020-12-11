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ЕС может продлить санкции против России

Ограничительные меры против РФ за аннексию Крыма будут продлены еще на полгода. Соответствующее решение будет официально принято на следующей неделе.

Фото : Getty Images11 декабря 2020, 01:59

Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции против России в связи с оккупацией Крыма, заявил журналист Рикард Йозвяк, передает zakon.kz.

Лидеры ЕС согласились продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев. (Они) будут оформлены на следующей неделе, - написал в Twitter Йозвак.

Соответствующее решение было принято на саммите стран Евросоюза.


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