ЕС может продлить санкции против России

Ограничительные меры против РФ за аннексию Крыма будут продлены еще на полгода. Соответствующее решение будет официально принято на следующей неделе.

Фото : Getty Images

Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции против России в связи с оккупацией Крыма, заявил журналист Рикард Йозвяк, передает zakon.kz. Лидеры ЕС согласились продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев. (Они) будут оформлены на следующей неделе, - написал в Twitter Йозвак. Соответствующее решение было принято на саммите стран Евросоюза.

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