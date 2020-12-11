Прогноз погоды по территории Казахстана на 11 декабря

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на северо-востоке с низовой метелью.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 11 декабря, сообщает zakon.kz.

С прохождением фронтальных разделов на севере, востоке и в центре страны пройдет снег, на юге – местами осадки (преимущественно снег), - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

На остальную территорию Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем сохранится погода без осадков.

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на северо-востоке с низовой метелью. На севере РК местами – гололед.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, низовая метель, ночью местами усиление ветра 18 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской, Акмолинской, Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, днем в Туркестанской, Жамбылской местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед.

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