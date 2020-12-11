Более 67 млн тенге отдал актюбинец мошеннику из Караганды
Задержанный обещал актюбинцу привезти племенной крупный рогатый скот из России.
Фото : Polisia.kz11 декабря 2020, 07:07
Более 67 миллионов тенге отдал актюбинец мошеннику из Караганды, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники полиции Актюбинской области задержали 31-летнего жителя Караганды, подозреваемого в обмане местного жителя. Задержанный обещал актюбинцу привезти племенной крупный рогатый скот из России.
Войдя в доверие 28-летнему жителю Актобе, мужчина завладел крупной суммой денег в размере 67 411 000 тенге.
В настоящее время полицейскими выясняется причастность подозреваемого к совершению других аналогичных фактов мошенничества. Досудебное расследование проводится по статье 190 УК РК "Мошенничество".
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