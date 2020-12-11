Более 67 млн тенге отдал актюбинец мошеннику из Караганды

Задержанный обещал актюбинцу привезти племенной крупный рогатый скот из России.

Более 67 миллионов тенге отдал актюбинец мошеннику из Караганды, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции Актюбинской области задержали 31-летнего жителя Караганды, подозреваемого в обмане местного жителя. Задержанный обещал актюбинцу привезти племенной крупный рогатый скот из России.

Войдя в доверие 28-летнему жителю Актобе, мужчина завладел крупной суммой денег в размере 67 411 000 тенге.

В настоящее время полицейскими выясняется причастность подозреваемого к совершению других аналогичных фактов мошенничества. Досудебное расследование проводится по статье 190 УК РК "Мошенничество".

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