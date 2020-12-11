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Сексуальное насилие над детьми: Mastercard и Visa запретили использовать свои карты на Pornhub

Ранее стало известно, что на сайте Pornhub размещаются видео с участием девочек-тинейджеров, которые стали жертвами насилия или торговли людьми.

Фото : avtopoliv11 декабря 2020, 07:20

Крупнейшие в мире компании по обслуживанию кредитных карт Mastercard и Visa запретили использование своих инструментов на крупнейшем мировом порносайте Pornhub, который подозревается в размещении роликов с насилием над подростками, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Поводом для разрыва отношений послужил опубликованный в начале декабря материал издания, в котором говорилось, что на сайте Pornhub размещаются видео с участием девочек-тинейджеров, которые стали жертвами насилия или торговли людьми. Обе компании начали отдельные расследования изложенных в публикации фактов, - пишет газета New York Times.

Расследование подтвердило нарушение наших стандартов, запрещающих размещение незаконного контента на этом сайте, - говорится в заявлении Mastercard.

Visa также подтвердила, что уведомила финансовые структуры, обслуживающие компанию MindGeek, дочкой которого является Pornhub, о необходимости приостановить платежи через свою систему.

Ранее PornHub ответил на обвинения в публикации видео с насилием над детьми и несовершеннолетними и изменил правила сообщества.

4 декабря американский колумнист Николас Кристоф (Nicholas Kristof) опубликовал в The New York Times материал под названием «Дети PornHub» (The Children of PornHub). Он рассказал истории подростков, видео с участием которых без их согласия были загружены на порносайт.


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