Евросоюз согласовал расширение санкций против Турции

В заявлении сказано, что ЕС остается приверженным защите интересов стран-членов союза и поддержанию региональной стабильности.

Лидеры стран Европейского Союза договорились о расширении списка индивидуальных санкций против Турции, передает zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление участников саммита ЕС.

Причиной такого решения стало "незаконное бурение Турцией в Восточном Средиземноморье", указано в заявлении.

Лидеры ЕС поручили Совету согласовать дополнительные списки на основе решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер в связи с незаконным бурением Турцией в Восточном Средиземноморье, - сообщается в документе.

ЕС продолжит защищать свои интересы и интересы государств-членов, указывается в выводах.

В настоящее время действуют индивидуальные санкции ЕС за незаконное бурение в территориальных водах Кипра в Восточном Средиземноморье. В ноябре ЕС продлил действие этих санкций на год, до 12 ноября 2021 года.

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