Cпортивную одежду для Зимней Олимпиады-2022 сшили в Синьцзяне

Эта одежда получила признание отдела по медицинскому уходу и обеспечению безопасности главного государственного управления по делам физкультуры и спорта, а также от спортсменов.

В Синьцзяне (уезд Хабахэ, КНР) на фабрике одежды и украшений "Яцзюй" начали шить спортивную одежду из натуральной верблюжьей шерсти для главного государственного управления по делам физкультуры и спорта, и для Пекинской Зимней Олимпиады-2022, передает zakon.kz.

Как рассказала председатель правления ООО "Фирмы одежды и украшений "Яцзюй" Ли Юймэй, заказанная Зимней Олимпиадой лыжная спортивная одежда является инновационной продукцией, которая выдерживает 40-градусные морозы. Также она может сопротивляться сильному 12-бальному ветру.

Эта одежда получила признание отдела по медицинскому уходу и обеспечению безопасности главного государственного управления по делам физкультуры и спорта, а также от спортсменов, - сказала она.

Ли Юймэй отметила, что продукция из натуральной верблюжьей шерсти имеет отличные теплозащитные свойства, и течение последних лет пользуется популярностью на рынке.

Для разработки высококачественной лыжной спортивной одежды фирма пригласила местных и зарубежных известных дизайнеров, которые разработали специальную инновационную ткань, которая уже начала поступать на внутренний и внешние рынки.

По ее словам, первыми новую зимнюю одежду опробовали ученики школ округа Алтай в Синьцзяне.

Сегодня округ Алтай рассматривают в качестве района, предоставившего инновационную лыжную спортивную одежду, изготовленную из натурального материала, с помощью современной техники, которая к тому же имеет модный вид и удовлетворяет все потребности спортсменов и других потребителей, - отметила Ли Юймэй.

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