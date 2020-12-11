Братишка, ты уже замерз: Как полицейский спас пьяного подростка от суицида

Он пытался спрыгнуть с моста.

Сотрудники патрульной полиции УП Карасайского района Алматинской области спасли жизнь 15-летнему жителю Карасайского района, сообщает zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе ДП области, подросток пытался спрыгнуть с моста.

Школьник, как выяснилось, был в нетрезвом состоянии, – рассказал начальник УП Карасайского района Болат Тотыбаев.

Братишка, ты уже замерз. Меня Баха зовут. У меня сегодня день рождения. Мне 35 лет исполнилось, братишка. Ты мне скажи, может, я чем-то другим могу тебе помочь. Давай я тебе помогу перебраться, - говорил полицейский подростку.

К слову, в этот день у майора полиции Бакыта Жаркынбекова действительно был день рождения и ему исполнилось 35 лет.

Теперь с подростком будут проводиться профилактические беседы с участием сотрудников ювенальной полиции и психологов.

А в отношении родителей составлено два протокола по ст. 127 КоАП РК и 442 КоАП РК, то есть ненадлежащее исполнение родительских прав и за то, что несовершеннолетний находился на улице в ночное время.

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