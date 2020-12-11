В США число умерших от коронавируса превысило потери страны во Второй мировой войне

В США выявлено более 15,58 млн случаев заражения коронавирусом, 292 091 человек умер.

В США число умерших с COVID-19 превысило боевые потери страны во Второй мировой, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По расчетам телекомпания NBC, в результате осложнений, вызванных COVID-19, в США умерли уже 292 098 человек. Сведения Министерства по делам ветеранов указывают на то, что США во Второй мировой потеряли убитыми 291 557 военнослужащих. Еще 113 842 американца погибли не в бою.

Как информировала ранее газета The New York Times, в среду в стране умерли 3 011 пациентов с COVID-19. Предыдущий пик был подтвержден 3 декабря - 2 879 летальных исходов. 15 апреля в течение 24 часов жертвами коронавируса стали 2 752 человека.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 15,58 млн случаев заражения коронавирусом, 292 091 человек умер. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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