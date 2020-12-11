Названы самые вредные продукты для ужина
Маринады и соленья задерживают в организме жидкость.
Фото : pixabay.com11 декабря 2020, 09:39
Врачи назвали, какие продукты не рекомендуется есть на ужин, сообщает zakon.kz.
По информации Lenta.ru, среди вредных продуктов, которые не подходят для вечернего приема пищи: различные маринады, соленья, колбасы и продукты переработки мяса, а также белый хлеб.
Врач и ведущий программы "О самом главном" на "России 1" Сергей Агапкин подчеркнул, что маринады и соленья задерживают в организме жидкость, поэтому те, кто едят их на ужин, встают утром "с какими-то отеками и помятым лицом".
Много соли содержат и колбасы. Кроме того, они "раздражают желудок". И даже если у человека пока с желудком все хорошо, употребление их на ужин повышает риск какого-то поверхностного гастрита, — отметил врач Михаил Гинзбург.
Почему не рекомендуется есть на ужин белый хлеб
Это продукт с высоким гликемическим индексом.
Получается вот эта неприятная ситуация, когда мы уходим спать с очень высоким уровнем инсулина. Действительно, сахар быстро всасывается, инсулин выделяется, выделяется его всегда больше, чем надо, уровень инсулина оказывается высоким. Это нехорошо, потому что избыток инсулина тоже напрямую ведет к развитию той же артериальной гипертонии, некоторых опухолей. Подобные "инсулиновые удары" снижают уровень сахара в крови, что может привести к беспокойному сну и внезапному пробуждению с чувством голода, — предупредил Гинзбург.
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