Оказалось, это были учения.

Деда Мороза чуть не утопили в Усть-Каменогорске. Так городские спасатели хотели привлечь внимание горожан к правилам поведения на неокрепшем льду, передает zakon.kz.

Телеканал "Astana" сообщает, что по легенде учений, Дедушка спешил на елку и под тяжестью мешка с подарками провалился в ледяную воду. К счастью, спасатели успели вытащить главного героя новогоднего праздника. Заодно показали, как оказать первую помощь таким пострадавшим.

Особое внимание в преддверии праздников хотелось обратить родителей, к тому, чтобы не оставлять детей без присмотра. При игре возле воды или на льду, в этом году есть летальные исходы среди детей, - сказал старший офицер УЧС Усть-Каменогорска Валентин Литвиненко.

Кроме того, спасатели рассказали, как объяснить детям, что в этом году не будет новогодних утренников. Предлагают показать ролик с ЧП и сказать, что Дед Мороз до сих пор лечится и сушит шубу.

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