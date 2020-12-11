Токаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
По итогам мероприятия будет подписан ряд документов.
Фото : Акорда11 декабря 2020, 10:31
Президент Казахстана примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщает zakon.kz.
Заседание пройдет 11 декабря в 15-00 по времени Нур-Султана.
Заседание состоится под председательством Республики Беларусь в режиме видеоконференции.Планируется, что наряду с главами государств-членов Евразийского экономического союза в саммите примут участие лидеры Молдовы — страны наблюдателя, Узбекистана и Кубы — приглашённых государств. Повестка заседания предусматривает обсуждение актуальных вопросов развития Евразийского экономического союза, в том числе доработанного проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, некоторых аспектов международной деятельности Союза, - написал в Facebook Берик Уали.
По итогам мероприятия будет подписан ряд документов, направленных на дальнейшее укрепление эффективности ЕАЭС.
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