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Мать двух дочерей не платила алименты и пряталась от приставов

Долг по алиментам составил более 600 тысяч тенге.

Фото : vestiprim.ru11 декабря 2020, 10:49

Жительница СКО не платила алименты двум дочерям, сообщает zakon.kz.

По информации издания МИА "Казинформ", 43-летняя жительница района им.Г.Мусрепова 2015-м году оставила двух дочерей на воспитание отцу и уехала.

Ее долг по алиментам составил более 600 тысяч тенге. Разыскать женщину помогли коллеги из Костанайской области.

Еще одного неплательщика, 40-летнего мужчину из СКО, разыскали в Омске.


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