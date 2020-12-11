Мать двух дочерей не платила алименты и пряталась от приставов
Долг по алиментам составил более 600 тысяч тенге.
Фото : vestiprim.ru11 декабря 2020, 10:49
Жительница СКО не платила алименты двум дочерям, сообщает zakon.kz.
По информации издания МИА "Казинформ", 43-летняя жительница района им.Г.Мусрепова 2015-м году оставила двух дочерей на воспитание отцу и уехала.
Ее долг по алиментам составил более 600 тысяч тенге. Разыскать женщину помогли коллеги из Костанайской области.
Еще одного неплательщика, 40-летнего мужчину из СКО, разыскали в Омске.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5050679-f70b3d6c6873ce315aa976d65b3b8490
Сейчас читают