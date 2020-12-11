Мать двух дочерей не платила алименты и пряталась от приставов

Долг по алиментам составил более 600 тысяч тенге.

Жительница СКО не платила алименты двум дочерям, сообщает zakon.kz.

По информации издания МИА "Казинформ", 43-летняя жительница района им.Г.Мусрепова 2015-м году оставила двух дочерей на воспитание отцу и уехала.

Ее долг по алиментам составил более 600 тысяч тенге. Разыскать женщину помогли коллеги из Костанайской области.

Еще одного неплательщика, 40-летнего мужчину из СКО, разыскали в Омске.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!