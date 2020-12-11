Названы сроки заразности при легкой и средней формах коронавируса 

Средние сроки одинаковы для всех заболевших вне зависимости от возраста.

Больной коронавирусом при легкой форме может оставаться заразным около 10 дней, при средней — вдвое больше. Такие сроки назвал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов в интервью Ленте.ру, сообщает zakon.kz.

При легкой форме заразительный период — 10 плюс-минус два дня, при среднетяжелой — 20 плюс-минус два дня. И заразительный период начинается с конца инкубационного, то есть за день-два до появления симптомов. У взрослых описаны выделения и через 48, и через 90 дней, но это единичные случаи — рассказал он.

По словам Александра Горелова, средние сроки одинаковы для всех заболевших вне зависимости от возраста.

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