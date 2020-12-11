Горячие новости
Читайте также

Названы сроки заразности при легкой и средней формах коронавируса 

Средние сроки одинаковы для всех заболевших вне зависимости от возраста.

Фото : pixabay.com11 декабря 2020, 10:52

Больной коронавирусом при легкой форме может оставаться заразным около 10 дней, при средней — вдвое больше. Такие сроки назвал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов в интервью Ленте.ру, сообщает zakon.kz.

При легкой форме заразительный период — 10 плюс-минус два дня, при среднетяжелой — 20 плюс-минус два дня. И заразительный период начинается с конца инкубационного, то есть за день-два до появления симптомов. У взрослых описаны выделения и через 48, и через 90 дней, но это единичные случаи — рассказал он.

По словам Александра Горелова, средние сроки одинаковы для всех заболевших вне зависимости от возраста.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты