5G и слежка за людьми - в Казнете вновь распространяют страшилки
Переход на 5G будет поэтапный.
Фото : ixbt.com11 декабря 2020, 11:12
Некоторые пользователи Казнета утверждают и пересылают сообщения о том, что в Казахстане уже установлены вышки сотовой связи стандарта 5G, сообщает zakon.kz.
Одни из них отмечают, что с их помощью будут прослушивать телефоны и следить за людьми.
Все это неправда, - говорится в сообщении stopfake.kz.
Стоит отметить, что к подключению новой технологии в Казахстане еще не приступали.
Для того чтобы запустить эти сети, операторам связи необходимо получить лицензию и частоты, а частотный спектр в Казахстане достаточно загруженный. Будет много переговоров по формату распределения частот и т. п. О запуске в коммерческую эксплуатацию сетей говорить рано. Переход на 5G будет поэтапный, — сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Базовые станции и оборудование для внедрения 5G не предназначены для прослушивания или каких-то подобных мер.
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