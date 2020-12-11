5G и слежка за людьми - в Казнете вновь распространяют страшилки

Переход на 5G будет поэтапный.

Некоторые пользователи Казнета утверждают и пересылают сообщения о том, что в Казахстане уже установлены вышки сотовой связи стандарта 5G, сообщает zakon.kz.

Одни из них отмечают, что с их помощью будут прослушивать телефоны и следить за людьми.

Все это неправда, - говорится в сообщении stopfake.kz.

Стоит отметить, что к подключению новой технологии в Казахстане еще не приступали.

Для того чтобы запустить эти сети, операторам связи необходимо получить лицензию и частоты, а частотный спектр в Казахстане достаточно загруженный. Будет много переговоров по формату распределения частот и т. п. О запуске в коммерческую эксплуатацию сетей говорить рано. Переход на 5G будет поэтапный, — сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Базовые станции и оборудование для внедрения 5G не предназначены для прослушивания или каких-то подобных мер.

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