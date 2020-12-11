Курс доллара снова снижается

Доллар приблизился к отметке в 419 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 419,03 тенге, снизившись на 1,15 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 418-420,5 тенге, евро – 509-512 тенге, рос. рубль - 5,71-5,78 тенге.

Между тем цены на нефть значительно повысились на ведущих мировых биржах.

Так, средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в феврале на Inter Continental Exchange (ICE) – ICE Brent Crude Futures в Лондоне составила $50,25 (+1,39) за баррель.

Средневзвешенная стоимость январских нефтяных фьючерсов на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $46,78 (+1,26) за баррель.

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