В ЗКО депутаты утвердили бюджет области на 2021 год

Всего прогнозируется поступление в бюджет 6,9 миллиарда тенге.

Бюджет области, в основном, ориентирован на социальную поддержку населения, развитие сфер образования и здравоохранения, улучшение условий комфортной жизни западноказахстанцев за счет строительства новых школ, жилых домов, реконструкцию автодорог, обеспечение населения газом, водой.

Руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Тлепберген Каюпов на сессии областного маслихата сообщил, что объем областного бюджета на 2021 год составил 194,4 миллиарда тенге. Собственные доходы бюджета ЗКО по прогнозам сложатся в сумме 67,8 млрд тенге. Основными донорами при формировании этих доходов являются город Уральск, Бурлинский район и Байтерек. Так, отчисления в облбюджет корпоративного подоходного налога из района Байтерек составят 75,2%, из Бурлинского района – 48,7%, из Уральска – 14%.

Всего прогнозируется поступление в бюджет 6,9 миллиарда тенге корпоративного подоходного налога, 24,7 миллиарда тенге – индивидуального подоходного налога, 35,9 миллиарда тенге – социального налога, а также 112 миллионов тенге доходов от государственной собственности, 69,6 миллиона тенге – в виде платы за использование природных и других ресурсов, 42,8 миллиона тенге – в виде сборов за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности, 34,6 миллиона тенге – прочих неналоговых поступлений и 1 миллион тенге – средства от продажи основного капитала. Трансферты из республики для бюджета ЗКО на 2021 год составляют 75,3 миллиарда тенге.

В целом, расходы бюджета ориентированы на финансовое обеспечение всех социально-значимых мероприятий в регионе. Так, на поддержание функционирования и развитие сферы образования в новом году запланировано 854,8 миллиарда тенге, на строительство и реконструкцию школ по области в бюджете предусмотрено 2,3 миллиарда тенге. За счет этих средств завершат строительство школы на 600 мест в селе Казталовка Казталовского района и школы №33 на 300 мест в г.Уральске; а также начнут возведение школы №18 на 300 мест в Уральске и проведут экспертизу по проекту "Строительство школы №53 на 900 мест в Уральске".

На организацию качественной и бесперебойной работы сферы здравоохранения в бюджете 2021 года заложены 2,2 млрд тенге. В том числе, на оснащение медоборудованием поликлиник и больниц планируется затратить свыше 1 миллиарда тенге. На содержание и развитие сферы ЖКХ по области будет затрачено свыше 2 миллиардов тенге на газификацию сельских населенных пунктов и на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды для ее удешевления для жителей сел.

На культуру, спорт, туризм, работу архива, развитие молодежной политики и информационного пространства в бюджете области на 2021 год заложены 4,8 миллиарда тенге. На развитие сельского и лесного хозяйства, охрану окружающей среды, ветеринарию и мероприятия в сфере земельных отношений предусмотрены 7,4 миллиарда тенге, на поддержку предпринимательской деятельности – 1,9 миллиарда тенге.

На завершение и начало строительства жилья, инженерных коммуникаций, подведение сетей газо и водоснабжение намечено потратить в будущем году 2,6 миллиарда тенге. Содержание, капитальный и средний ремонт автодорог по ЗКО в будущем году обойдется казне в сумму 1,6 миллиарда тенге.

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