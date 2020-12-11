Монитор от компьютера, процессор, клавиатура, телевизор, продукты ждали его в сугробе.

В Нур-Султане пьяный вор прятал украденное в сугробах, сообщает zakon.kz.

Полицейские установили, что 31-летний подозреваемый путем взлома замка проник в три комнаты и вынес все, вплоть до продуктов питания из холодильника.

Оценив объем похищенного имущества, мужчина понял, что не сможет унести все вещи с собой. Тогда он стал прятать "добычу" на улице, в небольших сугробах. Таким образом, мужчина припрятал монитор от компьютера, процессор, клавиатуру, телевизор и даже продукты. С собой подозреваемый прихватил норковую и песцовую шубы, которые планировал сдать в ближайший ломбард, но был пойман полицией, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Подозреваемый в кражах дал признательные показания. Украденные вещи полицейскими найдены, изъяты и возвращены владельцам.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 ч.3 УК РК ("Кража").

Выясняется причастность задержанного лица к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

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