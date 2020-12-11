В Уральске прошел конкурс среди госслужащих

В дальнейшем планируем проводить подобные конкурсы среди частных предприятий и рекламных агентств – руководитель отдела культуры и развития языков города.

В честь предстоящего праздника Дня Независимости Республики Казахстан в Уральске прошел конкурс среди государственных служащих на тему "Мемлекеттік тіл – менің тілім".

В конкурсе, организованном отделом культуры и развития языков Уральска, приняли участие 16 государственных служащих из отделов акиматов города и поселковых округов. Жюри, в состав которого вошли заместитель акима г.Уральска Бакытжан Нарымбетов, руководитель управления государственной службы Департамента Агентства РК по делам государственной службы ЗКО Венера Масимова, и.о. руководителя областного управления развития языков Светлана Ганиева, юрист Абзал Куспан, а также председатель общественного объединения "Телегей" Нурлан Садыр, отметили хорошую подготовленность госслужащих. Светлана Ганиева, высоко оценила готовность участников и сообщила, что в дальнейшем планируется организация конкурса на областном уровне.

Впервые мы проводим такое мероприятие среди государственных служащих по принципу "Начни с себя". В дальнейшем планируем проводить подобные конкурсы среди частных предприятий и рекламных агентств, – сообщил руководитель отдела культуры и развития языков Уральска Серик Кайрлиев.

К первому туру участники подготовили видео-представление, в котором они рассказали о себе и о своей работе. В следующем туре "Жүйрік болсаң, шауып көр" – ответили на вопросы по Закону РК "О языках", а в туре под названием "Мықты болсаң, тауып көр" – соревновались в знании государственного языка между собой. Во время этапа конкурса "Ойлы болсаң, озып көр" участники переводили официальные документы на государственный язык, а в творческом этапе конкурса исполняли произведения местных поэтов и писателей.

Конкурс очень важен для государственных служащих. Нужно быть не только хорошим специалистом в своей сфере, но и уважать, и любить родной язык. Поэтому в данном конкурсе есть победители, но нет проигравших, – отметил Абзал Куспан.

По итогам конкурса главный специалист городского отдела занятости и социальных программ Индира Утегенова была признана лучшей и получила главный приз. Заслуженное первое место занял главный специалист отдела внутренней политики акимата Уральска Данияр Оспан, второе место заняла главный специалист отдела предпринимательства и сельского хозяйства Самал Искалиева. Третьего места была удостоена заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства Ботагоз Тустикбай.

Я впервые участвую в таком конкурсе. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия, прославляющие статус государственного языка, проводились почаще, – сказала Ботагоз Тустикбай.

Всем участникам конкурса были вручены благодарственные письма за участие.

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